Bastianini: "Che sollievo essere tornato davanti"

Venerdì speciale per Bastianini a Le Mans. Il pilota del team Gresini, dopo aver chiuso la gara di Jerez senza punti, è arrivato in Francia con una grande voglia di riscatto . Enea, nonostante diverse cadute, è riuscito comunque a chiudere in testa nella classifica combinata delle Libere . Non solo: Bastianini ha firmato anche il nuovo record della pista a Le Mans con 01:31.1480, staccando Aleix Espargaró di due decimi.

"A Jerez abbiamo fatto un po' di confusione"

Subito dopo aver realizzato il giro record e aver preso la bandiera a scacchi. Enea è caduto nel giro di rientro, per fortuna senza conseguenze: "La caduta? Fortunatamente avevo già completato il giro. Peccato, sarebbe stato bello festeggiare una giornata positiva, invece c'è sempre qualcosa che non quadra. Nell'ultimo giro ho pizzicato troppo la linea interna della curva 3 e sono caduto, ma nonostante questo il T1 è la parte dove dobbiamo lavorare meno: il primo settore mi viene bene, faccio la prima curva in modo molto veloce, la moto è stabile. È un sospiro di sollievo essere di nuovo davanti. A Jerez abbiamo fatto un po' di confusione, abbiamo modificato tanto la moto, non mi sono mai trovato a mio agio, non abbiamo ben capito cosa sia successo in Spagna. Anche durante i test abbiamo fatto uno step, ma neanche troppo grande. Qualcosa non ha funzionato, peccato perché invece nei test invernali eravamo stati veloci. Le moto sono così, l'importante adesso è avere ritrovato velocità".