Nelle prove libere del GP Francia, Aleix Espargaró è andato in pista con una "shoulder cam", una telecamera che permette di apprezzare la visuale del pilota in soggettiva. Il risultato ricorda molto la visuale in prima persona tipica dei videogiochi. Un esperimento che consente di "ammirare" il lavoro del pilota in sella. Gli orari delle gare, in diretta domenica 15 maggio su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

