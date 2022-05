Ce l'ha per 'vizio' il pilota australiano, in perfetto Mamola-style: è più forte di lui fare lo 'stoppie', anche quando non sarebbe il caso di prendersi dei rischi... come nel corso delle prove libere di Le Mans. E la faccia di Gigi Dall'Igna, general manager della Ducati, è tutta un programma. Domenica il GP di Francia alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su Now

MOTOGP, LE MANS: GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - GUIDA TV