"Quella del ritiro è stata una brutta notizia brutta per tutto il paddock, era dura non pensarci, ma sono contento di essere riuscito a concentrarmi sulla guida", dichiara il pilota spagnolo della Suzuki, 3° nelle libere di Le Mans. "Abbiamo girato forte, la moto è competitiva, nonostante tutto siamo carichi, possiamo ancora conquistare qualche vittoria", aggiunge Alex. Gara domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

