Ancora Bagnaia: reduce dalla straordinaria vittoria di Jerez (in testa dall'inizio alla fine della gara), Pecco a Le Mans porta per la prima volta una Ducati davanti a tutti in griglia , alle sue spalle c'è il compagno di squadra Miller. " Grandissima pole . Nelle quarte prove libere ero più nervoso, non riuscivo a trovarmi bene con la moto, purtroppo il caldo porta ad avere meno grip su questa pista - spiega Pecco - Stavo davvero faticando tanto a fermare la moto, andavo lungo. Sono contento di aver scommesso insieme a Gabarrini e al tecnico delle sospensioni una piccola modifica sul davanti e sul dietro , che mi ha permesso di trovarmi meglio da subito , ancora meglio del time attack di stamattina. Abbiamo fatto un grossissimo step in avanti durante la qualifica, quersto mi dà una grande carica anche per la gara, sono molto contento".

"Miller? Sarei contento se tutto restasse così nel team ufficiale"

"Sono davvero felice anche per Miller, che si toglie un grande peso grazie a questa prima fila. Vediamo di fare una bella gara domani. Jack è stato massacrato troppo ultimamente, sono molto contento anche per lui. Mantenerlo per non toccare nulla, ora che c'è questa armonia perfetta? Con lui mi trovo molto molto bene, lavoriamo anche tanto insieme e non credo che con altri piloti si riesca a fare, in più lo considero fortissimo come pilota, in questa pista mi ha aiutato molto, sono migliorato anch'io guardando i suoi dati. Penso ci sia in equilibrio difficile da ripetere, se dovessero arrivare altri piloti. In ogni caso io penso a guidare, mi adatto alle decisioni della squadra. Posso dire che sarei molto contento se tutto restasse cosi".