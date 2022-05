Dopo la pole, Bagnaia 'difende' il compagno, in prima fila con lui a Le Mans: "Ultimamente Miller è stato massacrato troppo - le parole del ducatista a Sky - e sono molto contento anche per lui. Spero rimanga alla Ducati, tra di noi c'è un'intesa difficile da ricreare con un altro pilota". Miller: "Giro di Pecco impressionante". Dall'Igna: "ll futuro di Jack? Ora mi gusto questi risultati". Domenica la gara alle 14 su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Per la quinta volta la 'premiata ditta' Bagnaia-Miller partirà insieme dalla prima fila: a Le Mans sarà la Ducati di Pecco a scattare dalla pole, ma il torinese vuole condividere questa gioia con il compagno, oggi più che mai. "Sono davvero felice anche per Jack - le parole del '63' - che si toglie un gran peso grazie a questa prima fila. È stato massacrato troppo ultimamente e sono molto contento anche per lui. Mantenerlo per non toccare nulla, ora che c'è questa armonia perfetta? Con lui mi trovo molto, molto bene, lavoriamo anche tanto insieme e non credo che con altri piloti si riesca a fare. In più, credo che sia fortissimo come pilota, in questa pista mi ha aiutato tanto: sono migliorato anch'io guardando i suoi dati. Penso sia un equilibrio difficile da ripetere, se dovessero arrivare uno nuovo. In ogni caso, io sono un pilota - conclude Bagnaia - e mi adatto alle decisioni della squadra. Posso dire che sarei molto contento se tutto restasse cosi".