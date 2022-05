Acosta, in difficoltà nelle prime gare, brilla a Le Mans: la pole è sua. In difficoltà il leader del Mondiale Vietti, che parte 19°. 10° Arbolino, completano la prima fila Dixon e Fernandez. Domani le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Pedro è tornato, o meglio, è arrivato. Il campione della Moto3, approdato in Moto2 sull'onda di una grande aspettativa generale, aveva deluso fino a oggi, ma la prima pole position in Moto2 potrebbe rimettere le cose al loro posto. "Si arriva prima o poi, la squadra mi ha tenuto calmo ma arrivando da campione del mondo è difficile restarlo - ha spiegato il pilota di Murcia - sapevo di potercela fare e questo risultato lo dedico a chi ma ha sempre sostenuto e al team che ha sempre creduto in me". Si è tolto un bel peso il pilota della Ktm, che con questa prestazione potrebbe cambiare la faccia alla sua stagione.

I primi 5 del Mondiale restano dietro

E ha l’occasione giusta perché i primi cinque piloti del mondiale non partiranno davanti. E’ la seconda nota significativa di una qualifica in cui hanno brillato oltre ad Acosta, Joe Dixon ("Ho sofferto, ma spero di potermi ripetere in gara domani") e Augusto Fernandez apparso subito in gran sintonia con la pista francese fin dai primi turni di prove. Alle loro spalle partiranno Sam Lowes, Albert Arenas e Alonso Lopez, 21enne spagnolo preso in sostituzione di Romano Fenati, licenziato dalla Speed Up per "mancanza di risultati" (parole del team manager Luca Boscoscuro). Quindi Canet, sesto e ancora convalescente per il polso operato alla vigilia dell'ultimo gran premio, davanti a Ogura: sono i primi protagonisti della sfida iridata che domenica sono costretti a a una gara di rimonta. Non è riuscito il colpo in qualifica nemmeno a Tony Arbolino che pure aveva brillato nelle prove libere, ma dovrà rassegnarsi a scattare dalla quarta fila con il decimo posto. Ma il compito più delicato spetta a Celestino Vietti in difficoltà fina da venerdì. Il leader del mondiale non ha trovato la quadra fino a oggi, ha faticato nelle libere e poi in qualifica, chiusa in diciannovesima posizione. Lo aspetta una gara in difesa, con l’obiettivo di entrare quanto meno in zona punti.

Moto2, la griglia del GP di Francia: