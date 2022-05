Pecco cade al 22° giro a Le Mans, quando è secondo, dopo un duello spettacolare con Bastianini: "Ho buttato via 20 punti con un errore stupido, più grave anche di quello commesso a Misano l'anno scorso. Se voglio lottare per il titolo queste cazzate non sono ammesse". L'occasione per rifarsi arriva nel weekend del 27-29 maggio al Mugello: GP d'Italia live su Sky

Di sicuro avrà chiesto scusa alla sua squadra, ma con se stesso Pecco Bagnaia è stato inesorabilmente duro . Il pilota della Ducati è consapevole dell'erroraccio commesso. Aveva il podio a portata di mano e si è ritrovato nella ghiaia a pochi giri dal termine . Un errore che nella corsa al titolo pesa molto : adesso Bagnaia si trova al settimo posto staccato di 46 punti da Quartararo , rimasto giù dal podio, ma capace di portare a casa punti preziosi. Un motivo in più per rimuginare sull'occasione perduta: " Sono incazzato perché ho buttato via 20 punti - ha detto Bagnaia con disappunto ai microfoni di Sky -. Un errore stupido, sono andato fuori pista, non pensavo di dover recuperare per forza, sapevo di essere al limite, ho fatto la penultima curva piano per prudenza e mi sono steso".

"Terza gara in cui non porto a casa nulla"

Pecco parla a ruota libera, senza cercare scuse, si prende tutta la responsabilità per un weekend cominciato benissimo, con una pole da record, la prima per la Ducati a Le Mans, e finito con un completo disastro. "Se voglio lottare per il titolo queste cazzate non sono ammesse. Ho qualche giorno da passare a casa per pensarci e imparare da questo errore, più grave anche di quello commesso a Misano l'anno scorso. Mi fa rabbia solo parlarne…” Il rischio per il piemontese è di finire in un vortice di rimorsi. Darsi addosso potrebbe innescare una spirale di pensieri troppo negativi. E auto punitivi. Ma al momento la ferita è troppo fresca per proiettarsi al prossimo gran premio. "Potevo tranquillamente portare casa punti importanti - aggiunge- ma è già il secondo zero, e la terza volta gare in cui non porto a casa nulla (si riferisce alla gara in Indonesia chiusa al quindicesimo posto, con un solo punto in classifica, ndr). L'unica cosa positiva è l'essere stato molto veloce”.