L'emozione di Nadia Gresini dopo il successo di Bastianini a Le Mans: "Abbiamo un grande pilota, siamo una grande squadra. Se prima dell'inizio della stagione ci avessero detto che saremmo arrivati al Mugello con tre vittorie non ci avremmo creduto. Pensavamo di poter far bene, ma non così tanto. Il futuro di Enea? Ci penseremo...". Il pilota del team Gresini ora in classifica è a 8- dal leader Quartararo e a -4 da Aleix Espargarò

