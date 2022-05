Guardare tutti dall'alto della classifica piloti dopo sette gare non basta per vedere Quartararo sorridente, al termine del GP di casa. "Il GP di Le Mans è stato frustrante. Purtroppo se fai un errore anche piccolo in partenza, con questa moto è tutto finito. Oggi, come altre volte, non potevo superare. Era impossibile. Ce l’ho fatta in curva 1 solo con Nakagami, poi con Marc Marquez perchè lui ha sbagliato, sono caduti Mir e Bagnaia e ne ho approfittato, ma senza tutto questo non so dove sarei potuto arrivare" aggiunge il Diablo, quarto al traguardo. "Ho dato il massimo, ma quando perdi dai 5 agli 8 metri in accelerazione non riesci ad arrivare vicino abbastanza alla curva successiva per guadagnare la posizione. Ho dato il massimo, ma non ho mai avuto la chance di attaccare. Credevo di avere un passo migliore di Miller o Espargarò, ma non è stato così”.