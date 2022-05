A Le Mans weekend da dimenticare per Pecco Bagnaia che ha portato a casa uno zero pesante per il campionato. Ma anche se si è allontanata la vetta della classifica il sogno mondiale non è sfumato e al Mugello il ducatista deve tornare all'attacco

Dopo lo zero di Le Mans Pecco Bagnaia è scivolato in settima posizione a 46 punti dal leader del mondiale, scavalcato anche dal compagno di squadra Jack Miller. Ora ha un distacco corposo ma non impossibile da recuperare, soprattutto considerando che mancano ancora 14 gare e che in Francia è caduto sì, ma mentre stava lottando per la vittoria. Non è una banalità essere riusciti a migliorare il feeling con la GP22 dopo un avvio di stagione difficilissimo e non sarà una banalità riuscire ad essere competitivi su tutte le piste, cosa di cui il ducatista è fermamente convinto. La pressione è altissima ma in passato ha già dimostrato di riuscire a gestirla, certo ora deve fare i conti anche con un Bastianini che con la GP21 del team Gresini sta facendo davvero paura.