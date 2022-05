Bastianini eroe moderno, Bagnaia si butta via

19/21

SACRIFICATI - Come spesso accade la Moto3 mette in scena una caduta di gruppo e viene poi sacrificata e ridotta per non interferire col programma della giornata. La categoria minore (per cilindrata) viene considerata poco, molto meno di una volta quando gli specialisti di 50 e 125 erano piloti del calibro di Ubbiali, Nieto, Martinez, Gresini, Bianchi tanto per citarne alcuni. In gara 1 si è messo a piovere, sono scivolati in un mucchio, così è stata data bandiera rossa e si è ripartiti con una corsa ristretta a 14 giri.