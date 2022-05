Moto2, classifica corta, nessun pilota in grado di andare in fuga: Vietti dopo Le Mans ha 108 punti, alle sue spalle Ogura (92) e Canet (89). Fernandez dopo 3 anni torna alla vittoria al suo 80° GP nella classe di mezzo e dà alla Spagna l’80^ vittoria in Moto2. In Moto3 manca un rookie-faro alla Acosta. E ora si va al Mugello: GP d'Italia live nel weekend del 27-29 maggio su Sky e in streaming su NOW

La stagione 2022 della Moto3 stenta a decollare da un punto di vista statistico e ci sta restituendo il campo di vincitori più esperti di sempre. Andiamo indietro di un anno: dopo 7 gare il rookie-fenomeno Pedro Acosta aveva vinto la maggioranza delle gare, 3 dalle sue prime 7 partecipazioni nella categoria, dietro a lui c'era Sergio Garcia a quota 2 (era alla sua terza stagione), quindi Masià, al suo quarto anno nella classe più piccola, con un successo. Torniamo al 2022: dopo 7 gare due dei suddetti, Garcia e Masià, sono appaiati a quota 2 vittorie, ed a quota 1 ci sono Foggia, Guevara e Migno. Nomi noti, molto noti, che contrastano con l’ascesa di un rookie come Acosta o, prima di lui, di Martin: un pilota che diventi subito il faro e sia destinato ad un veloce salto di categoria. Facciamo il bilancio dei vincitori di quest’anno: Garcia conta 57 gare in Moto3, Masia 78, Migno 140, Foggia 79, Guevara 25.

È evidente che un rookie-faro quest’anno non c’è, o perlomeno non si è ancora visto.

Non solo: i vincitori del 2022, in media hanno 70 GP all’attivo, un numero mai registrato in Moto3. Per contro, l'anno scorso si era registrato un valore di soli 40 GP, che, se si escludono le prime due stagioni, in cui giocoforza i piloti avevano pochi GP alle spalle, è il valore più basso.

Numeri tondi in Moto2

Per la Moto2, il discorso non è molto dissimile dalla Moto3. In Francia ha vinto Fernandez: al suo 80° GP nella classe di mezzo dà alla Spagna l’80^ vittoria in Moto2, per una piacevole coincidenza numerica. Numero tondo anche per la Kalex, al suo 150° successo: tuttavia il ruolo praticamente da monopolista lo fa passare quasi inosservato. Torniamo a Fernandez: non vinceva da quasi 3 anni: il suo precedente successo l’aveva ottenuto prima della pandemia, il 15 settembre 2019 a Misano.

Per far comprendere quanto la Moto2 sia alla ricerca di un’identità: Fernandez è il 6° vincitore su 7 gare quest’anno. Siamo già a uno in più rispetto all’intero anno scorso.

L'alternanza di vincitori ci fornisce una classifica molto corta: i primi 3 (Vietti, Ogura e Canet) sono racchiusi in 19 punti, il secondo valore più ridotto alla settima gara dopo il 2016, quando Rins conduceva con 8 punti su Sam Lowes e 10 su Johann Zarco.