SBK Estoril, Gara 1: Bautista beffa Razgatlioglu

Sabato scoppiettante a Estoril per il mondiale Superbike, che prima ha vissuto una Superpole stupenda e poi una Gara 1 da brividi decisa sul traguardo. Già dal mattino le premesse sono state delle migliori, con la pole siglata da Jonathan Rea in 1’35”346 mezzo secondo sotto al precedente record. Toprak Razgatlioglu non è stato da meno girando a meno di un decimo dal Cannibale, con Alvaro Bautista a chiudere la prima fila.

Un errore alla prima curva ha complicato la gara dello spagnolo, ritrovatosi quarto alle spalle di Andrea Locatelli non riuscendo a superarlo prima di qualche giro. Nel frattempo, Rea e Toprak sono scappati in fuga lottando senza esclusione di colpi per la prima posizione. Complice la battaglia tra i leader, ma soprattutto grazie a un ritmo gara pazzesco (costantemente sul 1’36” alto), Bautista ha ricucito un gap di quasi tre secondi sfilando Rea (finito lungo alla curva 1) e bruciando Razgatlioglu di motore proprio sotto la bandiera a scacchi.

Per Alvaro è il ventesimo successo in Superbike, tutti ottenuti con Aruba Ducati. Ora il suo margine sale a ventisette punti su Rea e ben cinquanta su Toprak, che ha completato una gara magistrale soffrendo però in trazione fuori dall’ultima curva. Quanto a Johnny, dopo l’errore il pilota Kawasaki ha pelato il gas accontentandosi del terzo posto. Quarto seppur staccato è ancora Andrea Locatelli, confermatosi il primo degli “umani”.

Quinta posizione per Xavi Vierge appena davanti al compagno in casa Honda Iker Lecuona, con Alex Lowes settimo a precedere Scott Redding. Michael Rinaldi non va oltre la nona posizione, mentre Loris Baz chiude la top-10 davanti a un buonissimo Xavi Fores, chiamato all’ultimo a sostituire l’infortunato Philipp Oettl. A punti Axel Bassani (12°) e Luca Bernardi (13°), mentre non ha preso il via Garrett Gerloff, caduto in FP3 e dichiarato unfit per un’abrasione al ginocchio sinistro.