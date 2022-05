Supersport a Estoril: Aegerter è super in Gara 1

Quarto successo in stagione per Aegerter, con Baldassarri e Bulega sul podio. Garcia batte Di Sora nella Supersport 300, quinto Ieraci

Dominique Aegerter non smette più di stupire e a Estoril è protagonista di un sabato sensazionale. La prova di forza dello svizzero inizia dalla Superpole, dove con il tempo di 1’39”046 demolisce il vecchio record della pista e rifila otto decimi a Nicolò Bulega. In gara 1 poi fa quello che vuole, restando nel gruppo per i primi giri e poi scappando via fino a conquistare il quarto successo stagionale.

Cosa impressiona particolarmente della gara di Aegerter? Il fatto che abbia corso senza dare fondo al potenziale: una volta presa la leadership gli sono bastati tre giri sul 1’40” basso per salutare la concorrenza, senza mai siglare quei giri in 1’39” mostrati a ripetizione in Superpole. Il suo margine in classifica sale a trentacinque punti su Lorenzo Baldassarri, secondo oggi dopo una partenza non particolarmente efficace e un buon recupero.

Nicolò Bulega completa il podio, artigliato all’ultimo giro passando Can Oncu. Il quinto posto di Federico Caricasulo e il sesto di Yari Montella testimoniano la cospicua presenza italiana nelle prime posizioni. Glenn Van Straalen chiude in settima posizione dopo essere scivolato alla curva 9/10 mentre era secondo dietro ad Aegerter, con un po’ di rammarico. Completano la top-10 Adrian Huertas, Andy Verdoia e Ondrej Vostatek; a punti Leonardo Taccini con il quattordicesimo posto.