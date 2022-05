È la settimana del Mugello: il programma su Sky

Dopo le emozioni del GP Francia, la MotoGP riparte dal Mugello, circuito che esalta i piloti italiani. Bastianini arriva dal successo a Le Mans, Bagnaia ha un grande voglia di riscattarsi dopo la caduta, Ducati e Aprilia si preparano al meglio per regalare un grande spettacolo sulla pista di casa. Sabato 28 maggio sarà presente anche Valentino Rossi nel paddock: prima delle qualifiche la Dorna ritirerà il suo numero 46. Il GP Italia è in diretta domenica 29 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La settimana più attesa dai fan del Motomondiale è arrivata. Questo weekend è in programma il GP d’Italia sullo storico circuito del Mugello, evento che potrete seguire interamente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), dalla conferenza stampa di giovedì 26 maggio fino alle gare di domenica 29 maggio. La squadra italiana si presenta in Toscana carica di motivazioni. Il più entusiasta è sicuramente Enea Bastianini, che nell’ultimo GP a Le Mans è riuscito a conquistare la sua terza vittoria stagionale dopo un duello spettacolare con Bagnaia. Pecco avrà una gran voglia di riscattarsi davanti ai propri tifosi, dopo la caduta in Francia: vietato sbagliare per non compromettere la corsa al Mondiale (in testa alla classifica c'è ancora Fabio Quartararo). La Ducati può contare non solo su Bastianini, ma anche su Miller, autore di un secondo posto a Le Mans: l’australiano è al centro di voci di mercato che lo vogliono vicino alla KTM, ma Jack è riuscito a non farsi distrarre e a restare concentrato in sella alla sua Desmosedici. Parlando di Italia non possiamo non citare l’Aprilia, che fin qui ha vissuto un campionato oltre ogni aspettativa grazie ad Aleix Espargaró: lo spagnolo ha chiuso il GP Francia al terzo posto, la scuderia di Noale adesso vuole confermarsi sul podio anche al Mugello.