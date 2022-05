Rossi, al Mugello verrà ritirato il numero 46

Uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il GP d'Italia (in programma dal 27 al 29 maggio), si arricchisce di una cerimonia che entrerà nella storia del Motomondiale: sabato 28 maggio nel paddock del Mugello ci sarà anche Rossi. Poco prima delle qualifiche, Dorna ritirerà il leggendario numero 46, con cui Valentino ha scritto pagine indimenticabili di questo sport in 26 stagioni. Non perdetevi questo evento speciale, che potrete seguire in diretta su Sky Sport MotoGP

C'è un motivo in più per seguire il GP d'Italia, in programma nel weekend del 27-29 maggio: nel paddock ci sarà anche Valentino Rossi. Non per tornare alle gare, ma per godersi la cerimonia che sta organizzando per lui Dorna: sabato 28 maggio, poco prima delle qualifiche del GP d'Italia, verrà ritirato il numero 46 che ha accompagnato il Dottore nei suoi 26 anni di leggendaria carriera nel Motomondiale. Vi racconteremo questo momento che entrerà nella storia di questo sport, insieme a tutto ciò che succederà dal Mugello, in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e online su skysport.it con news, foto, video e live blog.

GT World Challege, tappa di Magny Cours su Sky

Intanto questo weekend, mentre i suoi ex colleghi sono impegati nel GP di Francia a Le Mans, Rossi a Magny Cours affronta il secondo round sprint del GT World Challenge Europe: Vale riparte dalla bella prestazione di Brands Hatch, dove ha chiuso in ottava posizione. Il GT World Challenge Europe è in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Domenica Race 1 alle 12.25, Race 2 alle 17.45, telecronache di Ivan Nesta.