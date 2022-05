Se in MotoGP il pareggio Italia-Spagna è possibile ma non ancora certo, visto il bilancio 10-9 per gli 'azzurri', nelle altre classi è cosa fatta, con un perfetto 7-7 tra noi e gli iberici, le due nazioni più vincenti in Moto2 e Moto3 al Mugello. Ed è bilanciatissima anche la distribuzione di vittorie: 4-3 per l'Italia in Moto2, 4-3 per la Spagna in Moto3. L’anno scorso fu pareggio: con la vittoria di Dennis Foggia in Moto3 e Raul Fernandez in Moto2. Alle altre nazioni, solo 6 successi su 20, gli ultimi l’'anno scorso, con il successo in Moto2 dell'australiano Gardner e in Moto3 del giapponese Suzuki. Anche sul versante podi, il confronto Italia-Spagna è serratissimo: 21-20 per i nostri colori (11 in Moto2 e 10 in Moto3 per noi; 8 in Moto2 e 12 in Moto3 per la Spagna).