Il 29 maggio al Mugello sarà la prima volta senza Rossi, che su questo circuito è il re con 7 vittorie consecutive in MotoGP tra il 2002 (primo anno della nuova classe regina) e il 2008, ma tanti anche i vincitori italiani in Moto2 e Moto3 (rispettivamente 125 e 250 fino al 2010). Ecco la lista dei piloti di casa nostra che hanno trionfato sul circuito toscano. Il GP d'Italia è in diretta alle 14 su Sky e in streaming su NOW