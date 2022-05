Alle 20.45 appuntamento sul canale 208 con Joan Mir: campione del mondo 2020 con la Suzuki, il pilota spagnolo racconta le sue passioni e molti aneddoti sulla sua vita privata nel contesto di un divertente viaggio in compagnia di Sandro Donato Grosso. E questo weekend c'è il Mugello: GP d'Italia in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

MOTORI LIVE SU SKY: LA GUIDA TV DEL WEEKEND