Nella settimana del GP d'Italia resta in primo piano il mercato piloti. Bastianini sull'ipotesi di passare nel team ufficiale Ducati al fianco di Bagnaia: "Ci potremmo aiutare molto, Pecco va forte e si lavora bene con lui". "Sarebbe una vittoria per l'Italia" aggiunge il ducatista, che poi svela un retroscena post Le Mans. Domenica la gara di MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

