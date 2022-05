Dopo il rinnovo, un super venerdì al Mugello per l'Aprilia e Aleix Espargaró, il più veloce nelle libere. "Mi sento 'mezzo' italiano e sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo, una volta si parlava solo della Ducati...". Dal 2023 la casa di Noale avrà anche un team satellite: "Che orgoglio, le nuove moto saranno come delle 'figlie' per me". Il GP d'Italia è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

In settimana era arrivata la notizia del rinnovo , fino al 2024: per lui e il compagno Maverick Vinales . Oggi Aleix Espargaró vola con la sua Aprilia nelle libere del Mugello , al primo posto della classifica combinata, davanti a una 'sfilza' di Desmosedici (nell'ordine: Bagnaia, Miller, Zarco, Marini e Bastianini). "So quanto è importante questa gara per l'Italia - spiega il catalano - ma prima si parlava solo della Ducati , giustamente, perché se lo meritavano. Oggi, per fortuna, c'è anche l'Aprilia. Sono 'mezzo' italiano e molto orgoglioso di quello che stiamo facendo . Due, tre anni fa nessuno voleva venire da noi... e oggi stiamo lottando per il campionato. Un sogno, una storia fantastica di lavoro e passione".

Aleix: "Squadra satellite? Come una figlia..."

L'intervista

Quartararo applaude Aprilia: "Lavoro da paura"

Un'altra grande novità è stata comunicata giovedì: Aprilia avrà per la prima volta un team satellite. La casa di Noale ha annunciato un accordo con RNF Racing per le prossime stagioni in MotoGP (contratto biennale con opzione di rinnovo per altri due anni): a partire dal 2023 saranno quattro le RS-GP in pista. "Bellissimo avere una squadra satellite - le parole di Espargaró - le nuove moto per me saranno come due figlie... Chi vorrei a guidarle? Non è il mio lavoro scegliere i piloti. Savadori-Raul Fernandez? Sarebbe una coppia speciale, ma ci sono anche colleghi con esperienza che vanno fortissimo e potrebbero aiutarci a crescere".