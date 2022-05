Nel 2017 l’Italia realizzò una tripletta al Mugello: vittorie di Dovizioso in MotoGP, Pasini in Moto2 e Migno in Moto3. I tre piloti si sono ritrovati quest'anno al Mugello cinque anni dopo, per partecipare ancora al GP Italia. Dovizioso: "Quella domenica è stata tanta roba, vincere qui è il massimo". Pasini: "Avevo capito subito al mattino, dopo essermi svegliato, che sarebbe andata così quel giorno". Migno: "Emozioni uniche, porto sempre con me la foto di quel podio"

Il 4 giugno 2017 è una data speciale: tre piloti italiani riescono a vincere le rispettive gare al Mugello. Si tratta di Andrea Dovizioso in MotoGP, Mattia Pasini in Moto2, Andrea Migno in Moto3. Cinque anni dopo quegli stessi piloti si ritrovano di nuovo al Mugello per partecipare ancora al GP Italia. Intervistati da Antonio Boselli dopo le prove libere, hanno provato a raccontare così le sensazioni di quella domenica indimenticabile. Dovizioso: "Sembra una vita fa: quella domenica è stata tanta roba, essere italiani in queste situazioni è fantastico, vincere al Mugello è il massimo, perché il Mugello è la gara". Pasini: "La ricordo come una domenica speciale, l’avevo capito subito al mattino, dopo essermi svegliato, è stato emozionante avere tre vincitori italiani". Migno: "Da quel giorno porto sempre con me la foto di noi tre sul podio: sono emozioni uniche che solo il Mugello può regalarti". Il GP Mugello è in diretta domenica 29 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.