Dispiacere anche tra i colleghi per la situazione di Marquez, che si sottoporrà al 4° intervento all'omero destro dopo il Mugello. Bagnaia: "Un peccato, ma deve fare quello che è meglio per lui". Bastianini: "È evidente che abbia dei problemi, speriamo bene". Quartararo: "È stato il più forte negli ultimi 10 anni, un esempio. Mi auguro di rivederlo forte come nel 2019". Domenica il GP Italia alle 14 in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

MARQUEZ ANNUNCIA LA 4^ OPERAZIONE - L'INCIDENTE AL MUGELLO