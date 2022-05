MotoGp

Al termine delle qualifiche del Mugello, Marquez ha annunciato che dopo il GP Italia volerà negli Stati Uniti per sottoporsi alla quarta operazione all'omero destro, guaio che lo tormenta dall'incidente del 19 luglio 2020 a Jerez. In questi due anni circa lo spagnolo è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, ma sono stati più i problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dalla pista. Ecco la cronostoria dei suoi infortuni MARQUEZ ANNUNCIA LA 4^ OPERAZIONE - L'INCIDENTE AL MUGELLO

19 LUGLIO 2020, GP SPAGNA: L'INFORTUNIO - Primo GP del Mondiale 2020, Marc Marquez sul circuito di Jerez de la Frontera è protagonista di una brutta caduta mentre è in lotta per il 2° posto: viene sbalzato dalla sua Honda per poi cadere rovinosamente. Si rialza in un primo momento, ma appare subito dolorante al braccio destro. La diagnosi è frattura all'omero destro