Giornata da incorniciare per il team Mooney VR46 al Mugello: Marco Bezzecchi scatterà 2° in griglia davanti al compagno di squadra, Luca Marini. "Non me l'aspettavo per niente - ammette 'Bez' - è stata un'emozione incredibile. Ho dovuto rischiare un po', ma è andata bene e sono contentissimo. Ho goduto come una bestia". Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

QUALIFICHE MOTOGP: HIGHLIGHTS