Al Mugello ci sono le premesse per una domenica tutta tricolore. Tre piloti italiani in prima fila: il poleman Di Giannantonio seguito da Bezzecchi e Marini. In totale cinque Ducati nelle prime cinque posizioni. Attenzione anche alla possibile rimonta di Bastianini, che scatta dalla decima casella. Dopo questa gara, Marquez si sottoporrà al quarto intervento all'omero destro. Il GP Italia è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Una prima fila tricolore: il Mugello è una pista magica per gli italiani, lo hanno dimostrato ancora una volta Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Per Diggia la pole è una vera liberazione, perché il debutto nel suo primo anno in MotoGP è stato complicato, ma questa prestazione può davvero essere una svolta per lui. Nota di merito per tutti i piloti che sono stati coraggiosi, correndo su una pista umida, con le gocce di pioggia che cadevano sulle visiere dei caschi. A 88 millesimi si è piazzato Marco Bezzecchi, che si conferma una delle rivelazioni di questa stagione. Lui e Diggia sono rookie, bravi, veloci, con un pizzico di follia. Ottima la Ducati che piazza cinque moto nelle prime cinque posizioni con Zarco quarto e Pecco Bagnaia quinto. Il pilota italiano ha mostrato un grande passo sull’asciutto: considerando che non dovrebbe piovere in gara, ci sono le condizioni per una rimonta. Sesto Fabio Quartararo, settimo Aleix Espargaro', mentre Bastianini, caduto due volte, si è dovuto accontentare del decimo tempo. Dodicesimo Marc Marquez che nei prossimi giorni si sottoporrà al quarto intervento chirurgico all’omero destro fratturato nel 2020. Il callo osseo non si è rinsaldato come sperato e questo provoca un’infiammazione insostenibile. L’operazione sarà effettuata negli Stati Uniti, i tempi di recupero non sono noti ma anche questa stagione sembra compromessa per un pilota che da quasi due anni sta vivendo un vero e proprio incubo.