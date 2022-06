MotoGP: numeri e curiosità del GP di Catalunya

L'anno scorso vinse Oliveira, sesto vincitore diverso nelle ultime sei edizioni sul circuito di Montemelò. Il recordman di successi è Valentino Rossi. Il GP di Barcellona è in diretta domenica 5 giugno alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW LA CLASSIFICA DEL MONDIALE Condividi

In uno dei mondiali più aperti ed imprevedibili di sempre, come poteva mancare il pronostico più impossibile di sempre? Tracciare un filo logico delle prestazioni in Catalunya è impossibile o quasi, vediamo perché. Nelle ultime sei edizioni del GP di Barcellona, abbiamo avuto sei vincitori diversi: Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Marc Marquez, Quartararo, Oliveira. E già qui possiamo sentirci disorientati. Se poi consideriamo che le ultime 4 di queste vittorie sono arrivate da 4 marche diverse (Ducati, Honda, Yamaha, KTM), possiamo abbandonare ogni speranza? Forse no, perché l’anno scorso la vittoria di Oliveira fu propiziata dal guaio alla tuta di Quartararo, che lo costrinse a rallentare. Forse non avrebbe vinto comunque, ma, visto il successo del 2020, è un buon candidato. Certo, se consideriamo le difficoltà attuali di Yamaha e le inquadriamo sul lungo rettilineo di Barcellona, le ambizioni di Fabio potrebbero risultare ridimensionate. Quindi, punto e a capo...



L'imprevisto 'hot' a Quartararo nel 2021, che lanciò Oliveira verso la vittoria a Barcellona

L'albo d’oro Il ritiro di Valentino Rossi, e, prima di lui, di Jorge Lorenzo, ha lasciato il Catalunya orfano dei suoi due vincitori più prolifici: 7 successi per Vale, 5 per Jorge. 12 vittorie in due, più di un terzo delle gare corse qui (30). Logico quindi che le due vittorie di Marc Marquez, unico tra quelli in attività con più di un successo al Catalunya, ed assente in questo weekend, lasci l’albo d’oro inalterato almeno fino al 2028…sempre che Marquez ricominci a vincere al suo ritorno.

Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Casey Stoner nel 2009 sul podio del Montmelò - ©Ansa