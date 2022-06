Dal Montmeló in diretta le parole dei protagonisti del Motomondiale. Quartararo-Yamaha, ufficializzato il rinnovo fino al 2024. Il GP di Catalunya è in diretta domenica 5 giugno alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

GUIDA TV - CLASSIFICA - QUARTARARO RINNOVA CON YAMAHA