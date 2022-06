Con il tempo di 1:44.752 Roberts si prende le seconde prove libere davati a Canet e ad Acosta, ma in vetta nella combinata del venerdì c'è Canet (1:44.450 al mattino). Vietti 12° nella combinata, seguito da Dalla Porta. La gara di Moto2 domenica alle 12.20 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Ritrovare fiducia e costanza, la missione di Celestino Vietti. Il piemontese deve archiviare la sfortunata gara del Mugello (ritiro per inconveniente tecnico) e recuperare il passo delle prime gare. Il primo giorno di libere a Barcellona lo vede per ora all'inseguimento, dodicesimo, dentro per poco nella top 14, la classifica che conta. Benino, ma l’obiettivo è ovviamente avvicinarsi alla parta alta dove comanda un po’ a sorpresa Joe Roberts, davanti ad Aron Canet, assai più pericoloso in ottica campionato. E’ partito deciso sul circuito di casa già dal mattino, con un tempo rimasto imbattuto a fine giornata. Allo spagnolo mancano diciannove punti dalla testa del mondiale, per agguantare Vietti e Ogura che nel frattempo ha raggiunto, a pari merito, il pilota del team Mooney VR46. Da tenere d’occhio, pensando a domenica, anche Pedro Acosta che al pomeriggio ha staccato il terzo tempo alle spalle del connazionale. Il vincitore del Gp d’Italia ha chiuso la Fp2 davanti a Dalla Porta, il più veloce degli italiani che nella combinata è finito però alle spalle di Vietti, migliorandosi al pomeriggio, mentre Acosta si è piazzato in nona posizione nella combinata. Passo indietro di Arbolino, tra i protagonisti del Mugello, costretto a una rimonta sabato mattina per risalire la classifica che al momento lo vede solo quindicesimo. Bene Augusto Fernandez (secondo tempo assoluto per lui), Dixon, (terzo) e Sam Lowes (quarto), tanto veloce quanto incostante (l’inglese è di fatto uscito di scena dopo le prime gare). Gli altri italianI. ventiduesimo manzi, ventiquattresimo Zaccone, ventisettesimo Antonelli, trentesimo Corsi.