Benvenuti a casa Espargaró: si corre a Barcellona

Dopo il trionfo di Bagnaia al Mugello adesso il Motomondiale si sposta in Spagna, precisamente in Catalogna, evento casalingo per tanti spagnoli. Soprattutto per i fratelli Espargaró: Aleix e Pol sono nati a Granollers, ad appena 6 chilometri dal circuito del Montmeló. Per il pilota dell'Aprilia è la grande occasione per provare a vincere la sua seconda gara stagionale. Il GP di Barcellona è in diretta domenica 5 giugno alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW