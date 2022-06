Aleix Espargaró vola nel venerdì di Barcellona ed esalta il lavoro dell'Aprilia, che conquista anche la seconda piazza con Vinales: "Maverick non mi sorprende, ha una velocità impressionante. Sarebbe bello avere sempre due Aprilia davanti. Sono orgoglioso di essere il capitano di questo team, l'atmosfera è fantastica". La gara di MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Aleix Espargaró stacca il miglior crono di giornata nelle libere del GP di Catalunya . Lo spagnolo chiude in 1:39.402 , davanti al compagno di squadra Maverick Vinales, per una doppietta Aprilia che fa già sognare.

"Vinales ha una velocità impressionante"

"In Argentina mi veniva tutto più facile, qui invece il grip è veramente basso. Qui sto soffrendo di più con il freno. Siamo a posto, ma non siamo al livello dell'Argentina. Mi trovo bene, abbiamo fatto un buon lavoro. Nel primo turno abbiamo portato a distanza gara la media, nel pomeriggio abbiamo provato e analizzato le tre gomme. Con la soft siamo andati veloci, sono soddisfatto. Non mi sorprende vedere Maverick davanti, lui ha una velocità impressionante. Sono felice per lui e per la squadra, sarebbe bello vedere sempre le due Aprilia dì davanti. E' un orgoglio essere il capitano di questa squadra, siamo primi nella classifica a squadra. L'atmosfera che c'è dentro al box è fantastica"