MotoGp

Da Miller a Rins, il mercato piloti entra nel vivo

Entra sempre più nel vivo il mercato piloti della MotoGP. Anche a Barcellona non mancano voci e trattative. Ecco il punto con gli ultimi aggiornamenti a cura dei nostri inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. La gara della top class domenica 5 giugno alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - GUIDA TV

MILLER E KTM, LA SITUAZIONE. Jack Miller ha firmato con la KTM, manca davvero solo l'ufficialità per il passaggio dell'australiano, che lascerà la Ducati e che farà coppia nel team ufficiale con il confermato Binder

CERTI AMORI NON FINISCONO. Jack Miller ritroverà il team manager Francesco Guidotti in KTM: i due avevano già lavorato insieme in Ducati Pramac, con ottimi risultati