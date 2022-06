11/11

RAZGATLIOGLU IN MOTOGP? NON NEL 2023. Toprak Razgatlioglu non sarà in MotoGP la prossima stagione. Il turco, campione del mondo in Superbike lo scorso anno, effettuerà dei test con la Yamaha MotoGP come premio. Ma un suo possibile passaggio nel Motomondiale è da rimandare almeno nel 2024, come ha spiegato il managing director di Yamaha, Lin Jarvis, al microfono di Paddock Live Show. Il prossimo anno Yamaha, che ha già in squadra Quartararo e Morbidelli, non avrà più il team satellite