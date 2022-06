Nel corso delle prime prove libere incursione al box Yamaha di Mattia Pasini e Franco Morbidelli per un focus sull'aerodinamica: Morbidelli è tornato a quella dell'anno scorso senza la parte di ala nella pancia della carena, mentre Quatararo continua con quella nuova con maggior superficie alare per avere maggior stabilità, sacrificando la velocità. GP di Catalunya, gara di MotoGP domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP LIVE