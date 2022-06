Un po' a sorpresa, Celestino Vietti si prende la pole position al Montmelò. Il pilota italiano precede di soli 8 millesimi Canet, terzo Roberts. Più staccato il giapponese Ogura, che scatterà dalla decima posizione. Il GP di Catalunya è in diretta domani alle 12.20 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Che bel mistero è Celestino Vietti. Sembra che lo faccia apposta a sorprendere, deludendo talvolta in prova per sorprendere poi in gara. O in qualifica come è successo al Montmelò. Sulla sua pole position non avrebbe scommesse nemmeno il più scafato dei giocatori d’azzardo. Non dopo le prove chiuse al quattordicesimo posto. Che cosa è successo nel frattempo, tra libere e qualifiche, resta un mistero che lui ha spazzato via con un sorriso e una scrollata di spalle, per concludere

con “dovevamo mettere insieme un po’ di cose…”. La verità è nella sua indole, quella di un pilota che al momento della verità riesce molto spesso a dare il meglio. Nelle ultime gare ha perso la strada, dopo l’avvio bruciante, lasciando molti punti per strada e oggi si trova a condividere il primato in classifica con Ogura, molto più costante, e con l’ombra di Canet sempre più incombente.

Il giapponese ha chiuso le qualifiche al decimo posto, lo spagnolo è rimasto bruciato

nel finale per soli 8 millesimi, meno di un battito di ciglia. Domani sarà un pessimo cliente per Vietti che in gara, conoscendolo, può sorprendere tanto quanto in qualifica. Anche Roberts, terzo, ha trovato in fretta il feeling con il Montmelò, ciò che non è riuscito a Tony Arbolino, finito distante, in sesta fila con il diciottesimo tempo. Nemmeno Pedro Acosta può dirsi contento, dopo aver concluso le libere con il terzo miglior cronologico. Qualcosa non ha funzionato in prova dove si è dovuto accontentare della quarta fila con il dodicesimo tempo. Un passo indietro dopo la

sorprendente gara del Mugello. Ma la corsa di Barcellona è tra le più difficili da interpretare per via dell’asfalto scivoloso, la delicata scelta della gomme e il loro consumo da gestire.