Max Biaggi ci aggiorna sulla situazione di Sasaki, centrato dalla moto di Masia nelle prove libere della Moto3 al Mugello: "Ayumu sta meglio, ha una sola frattura invece che le due diagnosticate in un primo momento, esclusa la doppia frattura delle clavicole. Bisogna aspettare che il versamento alla testa, vincolante per il rientro, venga riassorbito del tutto. Non possiamo dire quando potrà rientrare, di sicuro non succederà al Sachsenring, magari ad Assen"

"Ayumu sta decisamente meglio, ha una sola frattura invece che le due diagnosticate in un primo momento. All’Humanitas di Milano, dove è stato trasferito dopo l’incidente del Mugello, hanno escluso la doppia frattura delle clavicole". Max Biaggi, intervistato da Antonio Boselli, aggiorna la situazione del suo pilota con un sorriso di sollievo. Venerdì 27 maggio, durante il secondo turno di prove libere della Moto3 al Mugello, il giapponese è caduto davanti a Masia, che non ha potuto evitarlo centrandolo in pieno. Immagini terribili che hanno fatto temere il peggio. Trasportato al centro medico del circuito, Sasaki sembrava essersela cavata con contusioni varie, ma un’analisi più approfondita ha evidenziato una doppia frattura delle clavicole, poi ridotta a una sola a una successiva indagine medica presso il centro milanese. Il pilota di Biaggi resta comunque in osservazione, la prognosi non è ancora stata sciolta: "Bisogna aspettare che il versamento alla testa, vincolante per il rientro, venga riassorbito del tutto", ha spiegato l’ex campione del mondo, titolare del team in cui corre il giapponese. "Non possiamo dire quando potrà rientrare, di sicuro non succederà al Sachsenring, magari ad Assen".