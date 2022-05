Quando mancavano 25 minuti al termine delle Libere 2 della Moto3, Sasaki ha perso il controllo della moto alla curva 12, è stato sbalzato ed è caduto di fronte a Masia. Lo spagnolo non è riuscito a evitare il giapponese, centrandolo in pieno. Nell'incidente giù anche Bartolini. Sasaki è stato portato al centro medico in barella. Il dott. Zasa dopo i primi accertamenti: "Sta bene, è stabile e cosciente. Radiografie negative, ora andrà in ospedale per una TAC vista la concussione cerebrale"

MOTOGP, LIBERE LIVE