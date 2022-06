Al Montmeló va in scena il nono atto del Motomondiale: apre la Moto3 alle 11. C'è un italiano in pole, Dennis Foggia, chiamato a riscattarsi dopo la caduta del Mugello. Alle 12.20 tocca alla Moto2, alle 14 chiude in bellezza la MotoGP: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GRIGLIA MOTOGP