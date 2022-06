Al Montmeló Foggia festeggia la sua seconda pole in Moto3 dopo Le Mans, la 9^ prima fila, la 4^ quest'anno. Apre la seconda fila Rossi, in ombra Migno (15°). Il GP di Catalunya è in diretta domani alle 11 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Foggia ha vinto la seconda pole position della carriera, i suoi meccanici hanno vinto la qualifica dei box, cambiando il rapporto finale della sua moto a 5 minuti dalla fine. Sangue freddo e concentrazione massima, tre minuti sì e no per ridurre la corona di mezzo dente. Mossa decisiva, spiegava Lundberg (“è cambiato il vento, serviva una moto un po' più corta”), il responsabile tecnico del team Leopard per giocarsi il finale di turno. Foggia è rientrato in pista deciso, un solo giro per ribadire il miglior crono, già suo, protetto dal compagno di squadra Suzuki, ma insidiato da Riccardo Rossi che è andato lungo per superare il giapponese. "Riccardo vive all’ombra del nostro box" ha stigmatizzato polemico Lundberg, sottolineando l’indole del genovese che a sentir lui punta regolarmente Dennis per rubargli la scia. "Se n’è accorto anche Tatsu che ha fatto qualcosa di fantastico, proteggendo il compagno di squadra”. Riccardo s’è guadagnato comunque la seconda fila, sfruttando il traino di Guevara nei giri precedenti. Foggia s’è preso la prima casella girando da solo, su un circuito dove le scie risultano decisive. Gran prova di sicurezza e maturità. "In questa pista fare il tempo da solo non è facile. Partirà affiancato da Oncu e Guevara, due brutti clienti ("Guevara ha un passo simile al mio" ha detto il romano). Garcia è attardato di due file, scatterà dalla settima casella e sul circuito di casa darà filo da torcere. Suzuki, ha sacrificato il suo tentativo e si è classificato decimo. Un po' in ombra Andrea Migno, soltanto quindicesimo alle spalle di Masia caduto all’ultimo giro mentre stava spremendo tutto dalla sua Ktm. Matteo Bertelle partirà dalla dodicesima casella dello schieramento, Elia Bartolini dalla ventitreesima. Domenica pronostico aperto, a casa degli spagnoli non sarà facile battere i due della Gas Gas, in testa al mondiale, ma Dennis farà di tutto per rendergli la vita difficile.