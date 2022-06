Simpatico siparietto al termine delle qualifiche, concluse con la pole di Aleix Espargaró davanti a Bagnaia e Quartararo. Lo spagnolo si ferma per le prove di partenza. Viene affiancato da Pecco e Fabio, che iniziano a fargli qualche "dispetto": provano a toccare il manubrio dell’Aprilia per spegnere una moto apparsa inarrivabile. Espargaró sta allo scherzo e allontana le mani dei colleghi. La gara di MotoGP è in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - L'INTERVISTA