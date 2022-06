Due moto italiane davanti a tutti nella griglia di partenza del GP Catalunya: l'Aprilia di Aleix Espargaró è in pole, davanti alla Desmosedici di Bagnaia. A seguire il campione del mondo Quartararo. Seconda fila tutta Ducati: 4° Zarco, 5° Di Giannantonio, 6° Martin. Bene anche Marini, che scatterà 9°. Ecco la griglia completa al Montmeló, gara domani in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE