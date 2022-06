Con Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso aggiornamenti importanti in vista della prossima stagione: mercoledì probabile annuncio di Miller in KTM ufficiale con due anni di contratto. Restando in tema KTM, Oliveira è il candidato principale a sostituire Bastianini nel team Gresini. Aprilia satellite: anche Vietti nel mirino

GP CATALUNYA, HIGHLIGHTS - CLASSIFICA