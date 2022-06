Espargaró e il Montmeló, la maledizione continua

Il Gran Premio di Catalunya resta stregato per Aleix Espargaró. Nato e cresciuto di fianco al circuito, il catalano voleva a tutti i costi salire sul podio davanti al suo pubblico e alla sua famiglia . Poteva essere la volta buona dopo tante delusioni. Nelle precedenti sette edizioni il pilota dell’Aprilia aveva tagliato il traguardo solo una volta, nel 2020, con un poco esaltante dodicesimo posto. "In passato sentivo molto la pressione su questo circuito, adesso voglio godermi la mia gente" , aveva annunciato con una certa sicurezza alla viglia della gara, pregustando un riscatto che sentiva nelle sue corde, dopo aver infranto il record della pista per ben due volte sabato. Partiva dalla prima fila, però, dimenticandosi di un altro tabù da sfatare: a Barcellona chi scatta dalla prima casella dello schieramento molto di rado vince . L’ultimo a riuscirci è stato Jorge Lorenzo nel 2018.

Quando passa sul traguardo per iniziare l'ultimo giro, Aleix Espargaró è stabilmente in seconda posizione, ma all'improvviso inizia a rallentare, convinto che la gara sia finita . Lo spagnolo viene subito superato da Martin, che lo seguiva a sei decimi di distanza

Errore clamoroso di Aleix Espargaró nel GP Catalunya. Lo spagnolo, quando si trovava in seconda posizione, festeggia salutando il pubblico dopo aver iniziato l'ultimo giro, convinto che la gara sia finita. Dopo qualche curva i commissari gli segnalano l'errore: il pilota Aprilia completa l'ultimo giro, chiudendo al 5° posto. Adesso ha un ritardo di 22 punti in classifica dal leader Quartararo, senza questa disattenzione sarebbe stato a -13: l'errore gli è costato 9 punti VIDEO. IL CLAMOROSO ERRORE DI ESPARGARÓ

La tristezza nel box Aprilia

La disperazione e lo sconforto di Aleix sono la punizione peggiore che poteva infliggersi per il madornale abbaglio. Al box piangeva sua madre, suo padre ai microfoni di Sky aveva la voce incrinata dall’emozione, e lui si era rinchiuso in un silenzio angosciato. Certi episodi rischiano di macchiare la carriera in modo indelebile. Le statistiche riporteranno sempre il suo nome qualora dovesse ripetersi in futuro un episodio analogo. È già capitato, facile che succeda ancora. Unica, piccola consolazione, riportando il discorso sulla rincorsa al titolo, è la sua posizione in classifica, dove conserva il secondo posto. E come dice lui: "Ho perso solo nove punti", ovvero la differenza tra un secondo posto sicuro e il quinto portato a casa.