Quartararo vince e tocca quota 10 a 23 anni: non sono molti i piloti ad essere andati in doppia cifra così presto. Gli altri uomini della Yamaha, invece, si posizionano distanti dal Diablo. Pecco Bagnaia è l’ennesima "vittima" (e già lo era stato) della maledizione dei vincitori del 2022: tutti i numeri del GP di Catalunya

Proprio allo scorso GP avevamo trattato il tema che gran parte dei piloti vincenti in attività fosse in cifra singola, ed ecco risolto il problema: Fabio Quartararo tocca quota 10 con il successo al Catalunya. Fabio ha solamente 23 anni (1 mese e 16 giorni) e non sono molti i piloti ad essere andati in doppia cifra così presto. Il plurivittorioso a questa età era Marc Marquez, che aveva ottenuto 25 vittorie, seguito da Casey Stoner a 16, quindi Valentino Rossi e Freddie Spencer a 13. Quartararo è quindi il 5° pilota in questa lista di precocità.