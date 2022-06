Dopo le scuse pubblicate dal suo team, Taka Nakagami ha scritto anche un messaggio sul profilo personale ribadendo il suo dispiacere per l'incidente che ha tolto dai giochi a Barcellona Bagnaia e Rins alla prima curva. Il giapponese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Sto bene, nessun infortunio serio per me" Condividi

"Vorrei chiedere scusa ad Alex Rins e Francesco Bagnaia per l'incidente in curva 1. Sono davvero dispiaciuto per aver rovinato la vostra gara". Con queste parole Taka Nakagami ha voluto ribadire il proprio pentimento per quanto accaduto al Montmelò, quando ha steso al via il ducatista e il pilota della Suzuki (lo spagnolo si è procurato una frattura del polso). Poi il nipponico, che ha pubblicato una foto dal letto di ospedale (ma è stato già dimesso) ha rassicurato sulle sue condizioni. "Sto bene, per fortuna non ho subito infortuni seri. Cercherò di recuperare il prima possibile".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Takanakagami 🇯🇵 (@takanakagami) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il punto di vista della Suzuki L'incidente è stato oggetto di discussione nel paddock anche nel day after del Gran Premio. Queste le parole di Livio Suppo, team manager Suzuki: "Abbiamo chiesto allo Steward Panel di verificare l'incidente di Nakagami, loro hanno risposto che è un incidente di gara, io ho replicato dicendo che non può essere considerato così perché il giapponese ha esagerato, mettendo a rischio la sua incolumità e anche quella degli altri". Poi ancora: "Nakagami ha rovinato la gara di Rins e Bagnaia, trascinandoli a terra. Aveva spento il cervello, ha esagerato, se succede una cosa così deve essere sanzionata anche come esempio per i piloti della Moto2 e della Moto3".