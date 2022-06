Numeri e curiosità sul GP di Germania in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW LA RIABILITAZIONE DI MARQUEZ Condividi

Le assenze di Marc Marquez, plurivincitore per gare, pole e mondiali nel campo partenti attuale, sono sempre assenze importanti, ma qui al Sachsenring la sua convalescenza crea un vuoto incredibile. Il record di Marc in questo tracciato è abbastanza semplice da ricordare: ha vinto le ultime 11 gare che ha corso qui, sin da quando militava nella 125cc. Dal 2013 in poi è stata una sequenza di 8 consecutive in top-class, le ultime due conducendo tutti e 30 i giri in programma.

Podi: c'è il vuoto dietro a Marquez Fino all’anno scorso, la presenza di Valentino faceva sì che Marc Marquez non fosse l’unico vincitore del Sachsenring in attività, nonostante il vincitore delle tre gare corse qui dal 2010 al 2012, Dani Pedrosa, si fosse appena ritirato; ma ora con Vale impegnato con le vetture GT e l’assenza di Marquez per l’operazione al braccio, affrontiamo il weekend del Sachsenring già sapendo che avremo il 14° vincitore in questo tracciato. Anche sul versante podi c’è il vuoto dietro a Marquez. Marc è salito sul podio sempre da vincitore, 8 volte, lo si desume dal dato delle vittorie qui sopra. Senza di lui, tra i piloti in attività, gli unici a quota 2 sono Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. Il primo non va a podio dalla gara del Red Bull Ring del 2020, il secondo da quella di Assen dell’anno scorso.

Gli altri vincitori in Germania Con Marc Marquez praticamente “ambasciatore” Honda, e con le tre vittorie Honda di Pedrosa prima di lui, bisogna tornare agli “anni zero” per trovare un’altra marca vincente: la Yamaha, con Valentino nel 2009. Indietro ancora un anno, ed ecco l’unica vittoria Ducati al Sachsenring, firmata da Casey Stoner. Queste le uniche tre marche vincitrici qui in questo secolo. Per trovare la quarta, la Suzuki, bisogna tornare al 1999 (Kenny Roberts Jr.).