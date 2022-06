Alla vigilia del GP Germania, Dovizioso ha provato a fare chiarezza sul suo futuro. Non sembra esserci posto per lui nel team WithU dal 2023, quando il team passerà da Yamaha ad Aprilia: "La Superbike comunque non è mai stata un’opzione. Il motocross mi piace ed è un settore appassionante dove potrei dare vita a un progetto che ho in mente: non ho nulla da dimostrare e a questo punto preferisco divertirmi"

Alla Superbike c’è andato, ma solo come spettatore. Domenica 12 giugno Dovizioso è arrivato a Misano, per il turno emiliano del Mondiale SBK (che potete seguire interamente su Sky Sport MotoGP). Andrea è andato lì come tanti motociclisti, in compagnia di alcuni amici. Non era una visita interessata, nella prospettiva di un cambio radicale e di un futuro ancora da costruire. Il momento è delicato per il pilota di Forlì, che non rientra nei programmi dell’attuale team WithU, che nel 2023 cambierà marca di moto, passando da Yamaha ad Aprilia. "La Superbike non è mai stata un’opzione", ha dichiarato Andrea. "Non dico che le derivate di serie non m'interessano, ma il punto resta il livello di competitività che posso esprimere", ha proseguito liquidando quindi il discorso su un eventuale passaggio di categoria. Il suo futuro contempla ancora le corse, questa è l’unica cosa che ha lasciato intendere l’ex campione della 125.