Doppietta della KTM nelle prove libere del Sachsenring, con Augusto Fernandez e Acosta davanti a tutti, soltanto 24° Vietti. La gara della Moto2 è in diretta domenica 19 giugno alle 12.20 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, preceduta dalla Moto3 (alle 11). Gran finale con la MotoGP alle 14

C’è una doppia lettura per il risultato della prima giornata di libere in Moto2 al Sachsenring. In chiave campionato l’undicesimo posto di Canet vale molto, perché i suoi avversari diretti in campionato sono ancora tutti esclusi dalla Q2 di sabato. Ogura è finito al ventunesimo posto, ma peggio ancora ha fatto il leader del mondiale, Celestino Vietti, che sabato mattina dovrà ripartire dal ventiquattresimo posto. Ha lavorato per la gara il pilota del Mooney VR46? È il dubbio che potrebbe rilanciare le sue possibilità, laddove riuscisse a recuperare posizioni, sabato. Che il suo habitat naturale sia la gara è ormai assodato, ma partire indietro non lo aiuta di certo. Anche perché davanti c’è un Augusto Fernandez che viaggia con ben altri ritmi. Lo spagnolo (quarto nel mondiale, staccato di 37 punti) sembra fare un altro sport. Ed è la seconda chiave di lettura: il pilota della KTM ha dominato fin dal mattino, veloce sul giro e sul ritmo, e ha rifilato mezzo secondo a Pedro Acosta, l’unico finora in grado di avvicinarlo, insieme ad Aldeguer, giovane scommessa di Luca Boscoscuro (le cui moto sembrano molto a loro agio sul tracciato tedesco), che ha chiuso a soli 8 millesimi dal connazionale.