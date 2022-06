Il catalano ha ottenuto il 4° tempo nelle libere del Sachsenring e sembra aver archiviato l'errore di Barcellona. "Sono in lotta per il Mondiale - spiega il pilota dell'Aprilia - ed è un'occasione unica, devo provare a vincerlo quest'anno". Sulla nuova carena: "Mi piace molto". E scherza sul nuovo look: "È un taglio aerodinamico". La gara in Germania è in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 LIBERE MOTOGP: TRIPLETTA DUCATI - GUIDA TV Condividi

Il 'pasticcio' di due settimane fa a Barcellona è già in archivio: Aleix Espargaró - secondo in campionato a -22 punti dal leader Fabio Quartararo - è stato tra i più veloci nelle libere del Sachsenring, 4° con la sua Aprilia alle spalle delle tre Ducati di Pecco Bagnaia, Luca Marini e Jack Miller. "Dopo quello che è successo al Montmelò - spiega il 32enne di Granollers - avevo bisogno di staccare, e sono andato con la famiglia a Disneyland. D'altronde, non mi era mai capitata una cosa simile (il catalano ha cominciato a festeggiare a un giro dalla fine perdendo così il secondo posto già in tasca, ndr). Mi sentivo strano, forse perché sono in lotta per il Mondiale e sono consapevole che questa è un'occasione unica: devo provare a vincerlo quest'anno, non credo di poterlo vincere quando avrò 40 anni...".

Espargaró: "La nuova carena mi piace" L'Aprilia si è presentata in Germania con una nuova carena, favorevolmente accolta da Aleix. "Mi piace molto - ammette - ma qui non fa una gran differenza, perché è una pista 'lenta', sembra quasi un karting. Nelle curve 10-11, nella discesa, ti dà un po' più di stabilità, credo però che sarà più utile in circuiti più veloci. Ma la terrò per tutto il weekend". Le sensazioni, insomma, sono buone: "In generale la moto va molto forte, sono soddisfatto del venerdì. Mi preoccupa solo un po' la gomma dura, perché non sembra così hard... Sarà importante lavorarci su, se è vero che sabato e domenica farà molto caldo".

Sul nuovo look: "È un taglio aerodinamico" E a proposito di 'calor', Aleix confessa al nostro Sandro Donato Grosso com'è nato il suo nuovo look. "Ero in bici - racconta Espargaró - stavo pedalando nel centro di Andorra, s'impazziva dal caldo. Mi sono fermato da un barbiere e gli ho detto: 'Taglia tutto, a zero. Non la parte sopra, però'. Ora sono più 'aerodinamico'. Perfetto per guidare a 35 gradi. È poi è estate, no?".